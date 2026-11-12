Силуанов заверил Путина, что в бюджете России есть деньги на спорт
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Вице-премьер — министр финансов России Антон Силуанов заверил президента Владимира Путина, что в федеральном бюджете предусмотрены средства на развитие спорта. Короткий диалог состоялся во время заседания Совета по развитию физической культуры и спорта 12 ноября.
После выступления профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко глава государства обратился к руководителю Минфина с прямым вопросом о наличии денег.
«Антон Германович, деньги есть?» — поинтересовался Путин. «На спорт деньги есть», — ответил Силуанов.
Президент с улыбкой отреагировал на лаконичность министра. «Достаточно вы сказали», — заметил российский лидер, не став требовать дополнительных пояснений.
Во время заседания обсуждались вопросы развития спортивной инфраструктуры, финансирования соревнований и поддержки российских атлетов. Участники встречи также затронули работу Российского спортивного фонда, созданного в 2025 году для дополнительного финансирования отрасли.
Также Владимир Путин обратил внимание на возможные риски при финансировании строительства спортивных объектов из средств Российского спортивного фонда. Во время заседания Совета по развитию физической культуры и спорта 12 ноября он отреагировал на обсуждение таких расходов известной фразой из песни Владимира Высоцкого.