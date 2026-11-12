Вице-премьер — министр финансов России Антон Силуанов заверил президента Владимира Путина, что в федеральном бюджете предусмотрены средства на развитие спорта. Короткий диалог состоялся во время заседания Совета по развитию физической культуры и спорта 12 ноября.

После выступления профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко глава государства обратился к руководителю Минфина с прямым вопросом о наличии денег.

«Антон Германович, деньги есть?» — поинтересовался Путин. «На спорт деньги есть», — ответил Силуанов.

Президент с улыбкой отреагировал на лаконичность министра. «Достаточно вы сказали», — заметил российский лидер, не став требовать дополнительных пояснений.

Во время заседания обсуждались вопросы развития спортивной инфраструктуры, финансирования соревнований и поддержки российских атлетов. Участники встречи также затронули работу Российского спортивного фонда, созданного в 2025 году для дополнительного финансирования отрасли.