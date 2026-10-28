Силы ПВО сбили 30 беспилотников на подлёте к Москве

Силы противовоздушной обороны Минобороны России вечером 28 октября уничтожили 30 беспилотников, летевших на Москву. Последнюю группу из 10 БПЛА сбили после двух предыдущих волн атаки, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

Ранее градоначальник проинформировал об уничтожении восьми беспилотников, а затем сообщил о перехвате ещё 12 аппаратов. С учётом последнего сообщения общее количество сбитых за вечер дронов достигло 30.

На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее Life.ru сообщал, что число домов, повреждённых при атаке беспилотников на Воронеж 26 октября, приблизилось к сотне. Мэр Сергей Петрин рассказал о планах компенсировать жителям расходы на самостоятельную замену разбитых окон. Для получения выплаты собственникам необходимо предварительно оформить акт обследования повреждённого жилья, а затем предоставить документы, подтверждающие стоимость ремонта.