Силы ПВО сбили 76 беспилотников ВСУ, летевших на Москву
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Силы противовоздушной обороны отразили атаку ещё 15 беспилотников, направлявшихся к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
До этого было уничтожен 61 дрон. Таким образом, общее число сбитых БПЛА достигло 76. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.
В ДНР восемнадцать жителей пострадали в результате атак ударных беспилотников. Среди пострадавших — трое детей. Удар пришёлся по автобусу, который находился на остановке «Галактика» в Никитовском районе города. Медицинская помощь потребовалась девочкам 2016 и 2018 годов рождения, мальчику 2016 года, семи женщинам и двум мужчинам. Степень полученных травм различается. В Волновахе при атаке на локомотивное депо пострадали четыре работника. В Красноармейске ранения получила женщина 1944 года рождения, а в селе Спартак Донецкого округа тяжёлые травмы получила женщина 1963 года рождения.
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