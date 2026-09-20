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Опубликовано 20 сентября, 01:24

Силы ПВО сбили 76 беспилотников ВСУ, летевших на Москву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrii A

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrii A

Силы противовоздушной обороны отразили атаку ещё 15 беспилотников, направлявшихся к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

До этого было уничтожен 61 дрон. Таким образом, общее число сбитых БПЛА достигло 76. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Системы ПВО сбили более 60 БПЛА ВСУ, летевших на Москву
Системы ПВО сбили более 60 БПЛА ВСУ, летевших на Москву

В ДНР восемнадцать жителей пострадали в результате атак ударных беспилотников. Среди пострадавших — трое детей. Удар пришёлся по автобусу, который находился на остановке «Галактика» в Никитовском районе города. Медицинская помощь потребовалась девочкам 2016 и 2018 годов рождения, мальчику 2016 года, семи женщинам и двум мужчинам. Степень полученных травм различается. В Волновахе при атаке на локомотивное депо пострадали четыре работника. В Красноармейске ранения получила женщина 1944 года рождения, а в селе Спартак Донецкого округа тяжёлые травмы получила женщина 1963 года рождения.

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