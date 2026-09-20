Силы ПВО сбили 76 беспилотников ВСУ, летевших на Москву

В ДНР восемнадцать жителей пострадали в результате атак ударных беспилотников. Среди пострадавших — трое детей. Удар пришёлся по автобусу, который находился на остановке «Галактика» в Никитовском районе города. Медицинская помощь потребовалась девочкам 2016 и 2018 годов рождения, мальчику 2016 года, семи женщинам и двум мужчинам. Степень полученных травм различается. В Волновахе при атаке на локомотивное депо пострадали четыре работника. В Красноармейске ранения получила женщина 1944 года рождения, а в селе Спартак Донецкого округа тяжёлые травмы получила женщина 1963 года рождения.