Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 сентября, 00:51

Системы ПВО сбили более 60 БПЛА ВСУ, летевших на Москву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OlegDoroshin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OlegDoroshin

Расчёты противовоздушной обороны сбили ещё 47 украинских дронов на подлёте к Москве. Об этом сообщил столичный губернатор Сергей Собянин. Таким образом, общее число сбитых беспилотников достигло 61.

«Уничтожены ещё 20 вражеских БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в заявлении. Позднее стало известно о ликвидации ещё 27 дронов.

20 сентября расчёты ПВО сбили 14 БПЛА на подлёте к Москве
20 сентября расчёты ПВО сбили 14 БПЛА на подлёте к Москве

Ранее глава Краснодара Евгений Наумов сообщал, что в городе 19 сентября включили системы оповещения из-за атаки беспилотников. Власти напомнили, что запрещено публиковать фото и видео работы ПВО, беспилотников и спецслужб. К обломкам дронов подходить нельзя — о них необходимо сообщить по номеру 112.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Сергей Собянин
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Москва
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar