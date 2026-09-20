Системы ПВО сбили более 60 БПЛА ВСУ, летевших на Москву

Расчёты противовоздушной обороны сбили ещё 47 украинских дронов на подлёте к Москве. Об этом сообщил столичный губернатор Сергей Собянин. Таким образом, общее число сбитых беспилотников достигло 61.

«Уничтожены ещё 20 вражеских БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в заявлении. Позднее стало известно о ликвидации ещё 27 дронов.

Ранее глава Краснодара Евгений Наумов сообщал, что в городе 19 сентября включили системы оповещения из-за атаки беспилотников. Власти напомнили, что запрещено публиковать фото и видео работы ПВО, беспилотников и спецслужб. К обломкам дронов подходить нельзя — о них необходимо сообщить по номеру 112.