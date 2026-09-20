В Краснодаре вечером 19 сентября включали сирены из-за атаки беспилотников ВСУ
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В Краснодаре вечером 19 сентября включили системы оповещения из-за атаки беспилотников. Об отражении воздушного налёта сообщил глава города Евгений Наумов.
Власти напомнили, что в Краснодарском крае запрещено публиковать фото и видео работы ПВО, беспилотников и спецслужб. К обломкам дронов подходить нельзя — о них необходимо сообщить по номеру 112.
Ранее глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил о падении беспилотника в жилом секторе Майкопа. На месте происшествия работали экстренные службы, обстоятельства случившегося устанавливались. Пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет.
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