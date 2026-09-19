Обломки украинских БПЛА повредили пять частных домов на Кубани
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Обломки беспилотников упали на территории пяти частных домов в станице Анастасиевской Славянского района Краснодарского края. Пострадавших нет, сообщил региональный оперативный штаб.
В результате происшествия частично повреждены остекление, кровли и облицовка домов. Кроме того, обломки повредили забор и теплицу.
На местах падения фрагментов беспилотников работают оперативные и специальные службы. Они обследуют территории домовладений и устанавливают все последствия атаки.
Тем временем число мирных жителей, пострадавших при ударе беспилотника по пассажирскому автобусу в Горловке, увеличилось до 12. Ранее глава города Иван Приходько сообщал об 11 раненых в Никитовском районе города. Среди пострадавших — мальчик и девочка 2016 года рождения. По словам главы Горловки, удар пришёлся по пассажирскому автобусу. В тот же день он также сообщал о повреждении ещё одного автобуса в Калининском районе города.
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