Обломки украинских БПЛА повредили пять частных домов на Кубани

Тем временем число мирных жителей, пострадавших при ударе беспилотника по пассажирскому автобусу в Горловке, увеличилось до 12. Ранее глава города Иван Приходько сообщал об 11 раненых в Никитовском районе города. Среди пострадавших — мальчик и девочка 2016 года рождения. По словам главы Горловки, удар пришёлся по пассажирскому автобусу. В тот же день он также сообщал о повреждении ещё одного автобуса в Калининском районе города.