Вечером 15 ноября силы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника над Калужской областью. Воздушные цели перехватили в двух муниципальных округах, сообщил губернатор Владислав Шапша в своём канале в мессенджере «Макс».

«Сегодня вечером силами ПВО уничтожены 2 БПЛА над территориями Кировского и Людиновского муниципальных округов», — написал глава региона.

На местах уничтожения дронов работают оперативные группы. Специалисты обследуют территории и уточняют возможные последствия атаки.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Повреждений объектов инфраструктуры также не зафиксировано.

Ранее Life.ru сообщал, что за минувший день российские средства противовоздушной обороны уничтожили 230 украинских беспилотников самолётного типа над регионами РФ. По данным Минобороны, воздушные цели перехватили над Белгородской, Брянской и Курской областями, Крымом, а также над акваторией Чёрного моря. В ведомстве уточнили, что все обнаруженные дроны были сбиты средствами ПВО.