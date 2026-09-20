Силы ПВО уничтожили 131 беспилотник ВСУ на подлёте к столице 20 сентября
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Силы противовоздушной обороны отразили атаку ещё 21 беспилотника, направлявшегося к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Общее число уничтоженных БПЛА достигло 131. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Ранее Life.ru сообщал, что за 12 часов российские силы ПВО перехватили и уничтожили 288 украинских беспилотников самолётного типа. Воздушные цели сбивали над Белгородской, Курской, Брянской, Калужской, Орловской, Тульской, Рязанской, Нижегородской и Владимирской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом. Кроме того, средства противовоздушной обороны перехватывали дроны над акваторией Чёрного моря.
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