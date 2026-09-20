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Опубликовано 20 сентября, 02:03

Силы ПВО уничтожили 131 беспилотник ВСУ на подлёте к столице 20 сентября

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anastasija Vujic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anastasija Vujic

Силы противовоздушной обороны отразили атаку ещё 21 беспилотника, направлявшегося к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Общее число уничтоженных БПЛА достигло 131. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

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Ранее Life.ru сообщал, что за 12 часов российские силы ПВО перехватили и уничтожили 288 украинских беспилотников самолётного типа. Воздушные цели сбивали над Белгородской, Курской, Брянской, Калужской, Орловской, Тульской, Рязанской, Нижегородской и Владимирской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом. Кроме того, средства противовоздушной обороны перехватывали дроны над акваторией Чёрного моря.

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