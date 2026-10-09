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Регион
Опубликовано 9 октября, 08:10

Силы ПВО уничтожили 14 беспилотников в Тульской области 9 октября

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Силы ПВО Минобороны России за минувшую ночь уничтожили 14 украинских беспилотников над Тульской областью. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

«Прошедшей ночью, в период беспилотной опасности, подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены 14 украинских беспилотников, пострадавших нет», — написал глава региона в своём телеграм-канале.

Информации о повреждениях инфраструктуры в сообщении губернатора не приводится.

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Ранее пожар на заводе в посёлке Редкино Тверской области, возникший во время отражения атаки беспилотников, ликвидировали. Сотрудники предприятия не пострадали. По словам главы области, работников своевременно эвакуировали в укрытие. После ликвидации возгорания на месте остались экстренные службы. Специалисты обеспечивают дальнейшую безопасность объекта.

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Алена Пенчугина
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