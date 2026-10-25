Силы ПВО уничтожили 48 украинских дронов над Брянской областью
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За минувшие сутки над Брянской областью уничтожили 48 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.
По словам главы области, в отражении атак участвовали не только расчёты противовоздушной обороны Министерства обороны России, но и мобильные огневые группы добровольческой бригады «БАРС-Брянск».
К уничтожению воздушных целей также привлекались сотрудники Брянского линейного отдела МВД России на транспорте и специальные подразделения регионального управления Росгвардии.
Всего, согласно сводке губернатора, совместными усилиями этих подразделений удалось уничтожить 48 беспилотников.
Ранее Life.ru сообщал, что украинский беспилотник атаковал рейсовый автобус Москва — Мелитополь. В результате удара пострадали три человека. Один из водителей находится в тяжёлом состоянии, второй водитель и пассажир получили ранения средней степени тяжести. Всех пострадавших доставили в больницу. В момент атаки в автобусе находились восемь человек.