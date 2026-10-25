Силы ПВО уничтожили 48 украинских дронов над Брянской областью

За минувшие сутки над Брянской областью уничтожили 48 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

По словам главы области, в отражении атак участвовали не только расчёты противовоздушной обороны Министерства обороны России, но и мобильные огневые группы добровольческой бригады «БАРС-Брянск».

К уничтожению воздушных целей также привлекались сотрудники Брянского линейного отдела МВД России на транспорте и специальные подразделения регионального управления Росгвардии.

Всего, согласно сводке губернатора, совместными усилиями этих подразделений удалось уничтожить 48 беспилотников.