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Опубликовано 25 октября, 12:21

Силы ПВО уничтожили 48 украинских дронов над Брянской областью

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

За минувшие сутки над Брянской областью уничтожили 48 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

По словам главы области, в отражении атак участвовали не только расчёты противовоздушной обороны Министерства обороны России, но и мобильные огневые группы добровольческой бригады «БАРС-Брянск».

К уничтожению воздушных целей также привлекались сотрудники Брянского линейного отдела МВД России на транспорте и специальные подразделения регионального управления Росгвардии.

Всего, согласно сводке губернатора, совместными усилиями этих подразделений удалось уничтожить 48 беспилотников.

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Ранее Life.ru сообщал, что украинский беспилотник атаковал рейсовый автобус Москва — Мелитополь. В результате удара пострадали три человека. Один из водителей находится в тяжёлом состоянии, второй водитель и пассажир получили ранения средней степени тяжести. Всех пострадавших доставили в больницу. В момент атаки в автобусе находились восемь человек.

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Наталья Демьянова
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