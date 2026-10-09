Силы ПВО уничтожили 55 беспилотников над Воронежской областью 9 октября

Силы ПВО за ночь уничтожили 55 беспилотников над Воронежской областью. Дроны сбили над тремя городскими округами и восемью районами региона, сообщил губернатор Александр Гусев.

«Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над тремя городскими округами и восемью районами Воронежской области было обнаружено и уничтожено 55 беспилотных летательных аппаратов», — сообщил Гусев.

По предварительным данным, никто не пострадал. На юге региона обломки одного из беспилотников повредили автомобиль.

Ранее сообщалось, что девять человек получили ранения после атаки беспилотников на Калужскую область. Пятерых пострадавших госпитализировали, их состояние врачи оценивали как стабильное. За ночь силы ПВО уничтожили 26 БПЛА над Калугой, а также Малоярославецким, Перемышльским и Ферзиковским муниципальными округами. В двух муниципалитетах повреждения получили частные дома, на местах работали оперативные службы.