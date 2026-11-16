Силы ПВО уничтожили ещё 16 беспилотников ВСУ, которые пытались атаковать Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Судя по ранее опубликованным сообщениям, всего речь идёт о 71 БПЛА за вечер 16 ноября.