Силы ПВО уничтожили ещё 16 беспилотников, летевших в сторону Москвы
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Силы ПВО уничтожили ещё 16 беспилотников ВСУ, которые пытались атаковать Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Судя по ранее опубликованным сообщениям, всего речь идёт о 71 БПЛА за вечер 16 ноября.
«Уничтожены ещё 16 вражеских БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник в «Максе».
Напомним, ВСУ пытаются атаковать столицу России. В последний раз, как сообщал Сергей Собянин, зенитчики сбили 20 беспилотников.