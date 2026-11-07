Российские средства противовоздушной обороны за 12 часов перехватили и уничтожили 28 украинских беспилотников самолётного типа над четырьмя регионами страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным военного ведомства, атаки отражали 7 ноября в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени. Дежурные расчёты ПВО уничтожили воздушные цели над Белгородской, Брянской, Курской и Орловской областями.