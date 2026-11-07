Силы ПВО за день сбили 28 дронов ВСУ над четырьмя регионами России
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Российские средства противовоздушной обороны за 12 часов перехватили и уничтожили 28 украинских беспилотников самолётного типа над четырьмя регионами страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
По данным военного ведомства, атаки отражали 7 ноября в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени. Дежурные расчёты ПВО уничтожили воздушные цели над Белгородской, Брянской, Курской и Орловской областями.
Ранее Life.ru сообщал, что российские средства ПВО за сутки сбили 903 украинских беспилотника самолётного типа и четыре управляемые ракеты большой дальности «Нептун». По данным Минобороны РФ, военные также перехватили две управляемые авиационные бомбы. Всего за отчётный период, согласно сводке ведомства от 7 ноября, было уничтожено 909 воздушных целей различных типов.