Массовые беспорядки во Франции обнажили глубокие социальные противоречия, которые накапливались в стране годами. На фоне новой волны погромов актуально звучит оценка китайского издания Sohu: уличное насилие нельзя объяснить лишь действиями отдельных хулиганов, поскольку за ним стоят более серьёзные общественные проблемы.

Журналисты обратили внимание на растущее отчуждение части французской молодёжи. По мнению авторов, некоторые молодые люди больше не чувствуют себя полноценными членами общества, а массовые мероприятия становятся для них удобным поводом выплеснуть накопившееся недовольство.

Подобную картину Франция уже наблюдала после победы футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов в мае 2026 года. Тогда празднование спортивного триумфа обернулось разгромом магазинов, поджогами и столкновениями с полицией. По данным, приведённым в китайской статье, были задержаны 890 человек, а 178 сотрудников правоохранительных органов получили ранения.

В Sohu усомнились в эффективности французской системы обеспечения безопасности. Журналисты напомнили, что погромщики нападали на торговые точки и полицейские автомобили, а правоохранителям приходилось сдерживать агрессивную толпу.

Октябрьские события вновь показали масштаб проблемы. Массовые выступления 17 октября, связанные с ростом стоимости жизни и недовольством состоянием государственных услуг, в ряде городов переросли в поджоги, разграбление магазинов и столкновения с полицией. При этом значительная часть демонстрантов участвовала в мирных акциях.

Новая волна насилия стала серьёзным испытанием для французских властей. Правительству приходится одновременно реагировать на социальные требования протестующих, защищать предпринимателей от погромщиков и восстанавливать общественный порядок.

Таким образом, нынешние события перекликаются с выводами, которые китайские журналисты сделали ещё после майских беспорядков. Суть их оценки заключается в том, что силовыми мерами невозможно устранить накопившееся отчуждение части общества, а очередная вспышка насилия лишь делает эти противоречия заметнее. Обзор публикации Sohu представило РИА «ФедералПресс».