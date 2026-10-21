«Вирус нестабильности»: Захарова раскрыла истинные корни массовых погромов во Франции

Французские власти сами воспитали в обществе склонность к разрушению, а теперь столкнулись с последствиями собственной политики. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя массовые беспорядки в республике. В эфире радио Sputnik дипломат посоветовала руководству страны разобраться с внутренними проблемами, прежде чем учить жизни другие государства.

По мнению Захаровой, корни нынешних событий следует искать в отношении французов к Великой французской революции. Она напомнила, что это историческое событие до сих пор считается одним из главных символов национальной гордости, а его идеи занимают важное место в образовании и культуре страны.

Однако за красивыми революционными лозунгами, считает представитель МИД, скрывается и другая сторона истории. Революция сопровождалась массовым насилием, казнями, погромами и уничтожением того, что создавалось предыдущими поколениями.

Дипломат полагает, что французское общество продолжает воспроизводить подобные модели поведения. В качестве метафоры она использовала «вирус» нестабильности, который, по её словам, способен проявиться в любой момент. Причём обычными реформами и финансовыми мерами эту проблему, считает Захарова, уже не решить.

Особенно резко представитель МИД высказалась о стремлении Парижа давать другим странам советы по устройству общества. Она усомнилась в уместности подобных наставлений на фоне собственных внутренних потрясений Франции.

«И не с этим грузом французскому руководству лезть на трибуны и поучать весь мир тому, как надо жить и выстраивать общество. Сначала у себя дома приберитесь, в прямом и переносном смысле», — заключила Захарова.