Массовые беспорядки во Франции показывают, как быстро люди могут утратить человеческий облик. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, сравнив происходящее с реалити-шоу по расчеловечиванию. Своими наблюдениями дипломат поделилась в эфире радио Sputnik.

По словам Захаровой, всего нескольких часов достаточно, чтобы человек разумный вернулся к поведению, которое было свойственно его далёким предкам. Дипломат считает, что происходящее на французских улицах давно вышло за рамки обычных протестных акций.

Особое внимание представитель МИД обратила на судьбы людей, которые вообще не имеют отношения к беспорядкам. Пока одни громят магазины и здания, другие лишаются результатов своего многолетнего труда. При этом, по мнению Захаровой, разрушительные последствия затрагивают и самих участников погромов.

Дипломат сравнила происходящее с невидимыми баррикадами, разделяющими людей уже не по политическим убеждениям, а по способности сохранять человеческий облик. Она подчеркнула, что речь идёт не просто о столкновении разных взглядов, а о гораздо более глубоком общественном кризисе. Захарова также упомянула французскую традицию уличных революций, которая, по её оценке, за десятилетия приобрела разрушительные формы.

Массовые выступления во Франции начались в конце сентября на фоне недовольства школьников условиями обучения. Позже к акциям присоединились студенты, преподаватели и другие участники. Протесты сопровождались столкновениями с полицией, задержаниями и повреждением учебных заведений, хотя часть демонстраций проходила мирно.