В Харьковской области киевские власти готовят круговую оборону городов. Усиления коснётся регионального центра, Лозовой, Чугуева, Изюма и Балаклеи. Для этих работ регион закупает строительную технику, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

«Мы наращиваем обустройство круговой обороны города Харькова, [готовим] круговую оборону других населённых пунктов», — приводит его слова украинское издание «Новости. LIVE».

По словам Синегубова, расходы на покупку техники покрывает областной бюджет. Государственное финансирование на эти цели не предусмотрели.

26 октября Владимир Зеленский подписал указ о строительстве полосы инженерных заграждений для круговой обороны украинских городов. Контролировать выполнение решения он поручил секретарю СНБО Игорю Клименко.