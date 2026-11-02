Власти Украины могут списать миллиарды гривен под предлогом подготовки городов к круговой обороне. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Дмитрий Разумков. Он предположил, что после выделения средств чиновники объявят оборонительные меры невостребованными.

«Я думаю, что на ней снова отобьют миллиарды гривен, а потом скажут, что она не пригодилась, но деньги все будут списаны», — сказал парламентарий в эфире YouTube-канала Politeka Online.

По мнению Разумкова, масштабная программа строительства укреплений может стать поводом для крупных бюджетных расходов, результат которых впоследствии будет сложно оценить.

Заявление прозвучало после того, как Владимир Зеленский подписал указ о подготовке украинских городов к круговой обороне. Документ предусматривает создание инженерных заграждений для защиты населённых пунктов.

Ранее Life.ru рассказывал, что украинский политолог Руслан Бортник предупредил о возможной панике из-за строительства оборонительных сооружений. По его мнению, появление укреплённых колец вокруг населённых пунктов способно усилить тревогу местных жителей. Эксперт также обратил внимание на экономические последствия такого решения. Он считает, что масштабные фортификационные работы потребуют значительных ресурсов и могут осложнить повседневную жизнь населения.