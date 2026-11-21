Зима 2026–2027 годов в Москве начнётся с относительно тёплого декабря, однако январь и февраль, по предварительным прогнозам, вернутся к привычным климатическим показателям. Средняя температура первого зимнего месяца окажется примерно на один градус выше нормы. Об этом РИА «Новости» рассказала ведущий метеоролог Гидрометцентра России Людмила Паршина.

«Декабрь в Москве окажется теплее обычного на один градус, а январь и февраль вернутся к климатической норме. Такая картина типична для средней полосы России, где зима часто чередует периоды оттепелей и более холодные промежутки», — пояснила специалист.

По словам синоптика, даже в январе и феврале москвичей ожидает переменчивая погода. Кратковременные оттепели будут сменяться морозными днями, однако среднемесячные температурные показатели, согласно прогнозу, останутся в пределах климатической нормы.

При этом относительно тёплый декабрь не исключает сильных похолоданий. Ранее Паршина предупредила о возможном снижении температуры до минус 12 градусов днём и минус 17 ночью. Несмотря на такие морозные эпизоды, среднемесячная температура всё равно может превысить многолетние значения.