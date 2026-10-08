Сирия опровергла сообщения об участии в войне против хуситов

Сирия сейчас сосредоточена на восстановлении страны и не намерена делать открытие новых фронтов своим приоритетом. Так в Министерстве информации республики отреагировали на сообщения о возможной отправке сирийских военных в Йемен для поддержки Саудовской Аравии.

Позицию опубликовал официальный англоязычный ресурс департамента зарубежных СМИ Syrian Response. В Дамаске подчеркнули, что твёрдо поддерживают Саудовскую Аравию перед лицом угроз её безопасности и стабильности.

При этом сирийские власти заявили, что региональная политика страны ориентирована на стабильность, мир и сотрудничество, «а не на открытие новых фронтов».

«Наш приоритет — Сирия: восстановление страны, укрепление её институтов, работа с нашими партнёрами над реконструкцией и улучшением жизни сирийцев», — говорится в сообщении.

В Министерстве информации также отметили, что любое военное сотрудничество с государствами-партнёрами может осуществляться только по официальным каналам и в рамках действующих двусторонних договорённостей.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия и Сирия обсуждают возможную отправку сирийских военных в Йемен для участия в боевых действиях против хуситов. Президент Сирии Ахмед аш-Шараа серьёзно рассматривает предложение Эр-Рияда, однако окончательного решения пока не принял. Один из источников утверждает, что речь может идти об отправке от 10 до 20 тысяч военнослужащих.