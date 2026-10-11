Система «ВетИС» перешла в аварийный режим после отключения света под Владимиром

Государственная ветеринарная информационная система «ВетИС» работает в аварийном режиме после отключения электропитания во Владимирской области. Сбой затронул инфраструктуру, обеспечивающую работу её центра обработки данных.

«Произошло нарушение доступности инфраструктуры, обеспечивающей функционирование центра обработки данных ФГИС «ВетИС». Специалисты проводят необходимые мероприятия по восстановлению штатной работы системы и её компонентов», — сообщили в госсервисе.

Позднее Россельхознадзор уточнил, что с 6:00 11 октября в аварийный режим переведены ФГИС «ВетИС» и «Сатурн». Оформление ветеринарных сопроводительных документов при этом продолжается в установленном порядке.

Ранее Life.ru сообщал, что после атаки беспилотников во Владимире электроснабжение удалось восстановить на 80%. До этого из-за отключения двух подстанций без света оставались около пяти тысяч жителей. Тепло- и водоснабжение в городе к тому моменту уже восстановили полностью, а энергетики продолжили устранять последствия произошедшего.