«Ситуация хуже некуда»: Зеленский оказался в отчаянии из-за разногласий с Трампом

Европейские лидеры не стали требовать от Владимира Зеленского смягчить публичную критику президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Politico со ссылкой на четырёх дипломатов, знакомых с ходом переговоров на саммите ЕС в Брюсселе. Один из собеседников издания описал положение украинского лидера как крайне тяжёлое.

«А что вы от него [Зеленского] ожидаете? Он в отчаянии, и ситуация хуже некуда», — заявил дипломат.

Напряжённость между Киевом и Вашингтоном усилилась после критики Трампа в адрес Зеленского из-за его позиции по мирным договорённостям и ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Американский президент также заявлял, что Украине нужен новый лидер, способный договориться с Россией.

По данным Politico, на саммите ЕС Зеленского не убеждали менять тон общения с американской администрацией. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, в свою очередь, заявила журналистам, что сообщения о намерении европейских лидеров призвать Киев смягчить риторику не отражают того, что происходило на переговорах.

Ранее на саммите ЕС в Брюсселе Украина не получила новых обещаний помощи: лидеры подтвердили поддержку Киева, но дополнительных пакетов финансирования и вооружений не предложили, сообщил европейский дипломат. По его словам, они пообещали продолжить финансирование в рамках кредита на 90 млрд евро и подтвердили важность поставок ПВО, ракет и дронов.