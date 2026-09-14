Ситуация на АЗС Ленобласти стабилизируется к октябрю за счёт новых поставок

В Ленинградской области выстраивают новую систему снабжения горючим. Глава региона Александр Дрозденко сообщил об этом в своём Telegram-канале. По его расчетам, полноценная работа возобновится к началу следующего месяца.

Очереди возникли после недавних ударов беспилотников. Пострадали крупные нефтеперерабатывающие предприятия, включая комплекс «Киришинефтеоргсинтез». Из-за повреждений резко упало производство марок АИ-92 и АИ-95. При этом дизельный сегмент остался стабильным.

Региональное руководство совместно с бизнесом перестраивает маршруты доставки. Ресурсы теперь направляют через уцелевшие перерабатывающие мощности страны. Однако такая масштабная рокировка требует времени на согласование и транспортировку.

Для оперативного закрытия дефицита несколько крупных корпораций нарастили объёмы отгрузки. Приток горючего на их собственные станции вырос вдвое. Этот шаг должен компенсировать нехватку продукции от простаивающих конкурентов.

Чтобы сбить ажиотаж, рассматривается жесткий административный механизм. Изучается вариант ограничений по графику — доступ к услугам станций по государственным регистрационным знакам. Заправка в чётные дни разрешена автомобилям с номерами одной чётности, в нечётные — другой.

Гражданам настоятельно рекомендуют отказаться от создания домашних резервов. Паническая скупка лишь усугубляет кризис и опустошает хранилища. Жителей призвали заливать горючее исключительно в пределах текущих потребностей. Контролировать ситуацию помогают дополнительные патрули вблизи популярных точек.

Стабилизация наступит вместе с завершением ремонтных кампаний. Ожидается, что поврежденные установки вернутся в строй к установленному сроку. Это позволит восстановить прежние объёмы выпуска светлых нефтепродуктов. К тому моменту должны заработать и обновленные региональные мощности.

Ранее Life.ru рассказывал о ситуации с бензином в России и ограничениях на АЗС в Пермском крае. В Прикамье дефицит топлива сохранялся несколько месяцев, а отдельные сети вводили лимиты на продажу. На независимых заправках нехватка бензина также сопровождалась ростом цен, тогда как власти региона обещали увеличить поставки топлива.