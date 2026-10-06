СК и прокуратура начали проверки после жёсткой посадки Ми-8 на Камчатке

СК и транспортная прокуратура начали проверки после жёсткой посадки вертолёта Ми-8 на Камчатке. Следователи выясняют обстоятельства происшествия в Елизовском районе, сообщили в Восточном МСУТ СК России.

Проводится доследственная проверка. Специалисты проверят возможное нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта — по статье 263 УК РФ.

Отдельную проверку ведёт и транспортная прокуратура Камчатки. Сотрудники ведомства оценят соблюдение требований законодательства о безопасности полётов. Прокуратура также контролирует установление обстоятельств происшествия и ход доследственной проверки, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как писал Life.ru, вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку на юге Камчатки в районе реки Жупанова. После этого воздушное судно опрокинулось на бок. На борту находились три члена экипажа. По предварительным данным, никто из них не пострадал. Экипаж самостоятельно вышел на связь и сообщил о произошедшем.