Вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку на юге Камчатки в районе реки Жупанова и опрокинулся на бок. По предварительным данным, находившиеся на борту три члена экипажа не пострадали, сообщили в Камчатском территориальном центре медицины катастроф.

«По предварительной информации, на борту находились три члена экипажа, они не пострадали», — говорится в сообщении центра.

Вертолёт принадлежит АО «Камчатское авиационное предприятие». Экипаж самостоятельно вышел на связь и сообщил о произошедшем. В район происшествия вылетел вертолёт Росавиации. Причины аварийного приземления пока неизвестны.

Ранее шесть человек погибли при крушении вертолёта в Зимбабве. Авария произошла к юго-востоку от столицы страны Хараре.