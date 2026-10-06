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Опубликовано 6 октября, 03:59

Вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку на юге Камчатки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Camptoloma

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Camptoloma

Вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку на юге Камчатки в районе реки Жупанова и опрокинулся на бок. По предварительным данным, находившиеся на борту три члена экипажа не пострадали, сообщили в Камчатском территориальном центре медицины катастроф.

«По предварительной информации, на борту находились три члена экипажа, они не пострадали», — говорится в сообщении центра.

Вертолёт принадлежит АО «Камчатское авиационное предприятие». Экипаж самостоятельно вышел на связь и сообщил о произошедшем. В район происшествия вылетел вертолёт Росавиации. Причины аварийного приземления пока неизвестны.

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Артём Гапоненко
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