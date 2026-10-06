Вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку на юге Камчатки
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Camptoloma
Вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку на юге Камчатки в районе реки Жупанова и опрокинулся на бок. По предварительным данным, находившиеся на борту три члена экипажа не пострадали, сообщили в Камчатском территориальном центре медицины катастроф.
«По предварительной информации, на борту находились три члена экипажа, они не пострадали», — говорится в сообщении центра.
Вертолёт принадлежит АО «Камчатское авиационное предприятие». Экипаж самостоятельно вышел на связь и сообщил о произошедшем. В район происшествия вылетел вертолёт Росавиации. Причины аварийного приземления пока неизвестны.
Ранее шесть человек погибли при крушении вертолёта в Зимбабве. Авария произошла к юго-востоку от столицы страны Хараре.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.