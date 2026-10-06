Вертолёт ВМС США исчез с радаров после сигнала бедствия на Ближнем Востоке

Боевой вертолёт ВМС США MH-60R Seahawk подал сигнал бедствия у берегов Саудовской Аравии, после чего перестал отображаться в системах отслеживания полётов. Не исключено, что воздушное судно могло упасть в Красное море, сообщает BNO News.

По данным портала, вертолёт находился примерно в 144 метрах над поверхностью, когда передал сигнал чрезвычайной ситуации. Вскоре после этого его отображаемая высота снизилась до нулевой отметки, а сам борт исчез с радаров.

В социальных сетях уже появилась версия о возможном падении вертолёта в Красное море. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

ВМС США также не раскрыли обстоятельства произошедшего и не сообщили, что стало причиной подачи сигнала бедствия. Неизвестно и то, проводятся ли поисковые мероприятия в районе предполагаемого исчезновения борта. Таким образом, на данный момент речь идёт именно о возможном происшествии — судьба вертолёта и находившихся на нём военнослужащих официально не уточняется.

Ранее Life.ru писал, что береговая охрана США прекратила поиски людей после крушения самолёта Gulfstream G100 у побережья Нантакета. Спасатели почти трое суток обследовали тысячи миль побережья с помощью самолётов, вертолётов и катеров, однако найти пропавших не удалось. На борту воздушного судна находились шесть человек.