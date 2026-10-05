Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 октября, 05:51

Береговая охрана США прекратила поиски людей после крушения самолёта Gulfstream

Обложка © Х / USCGNortheast

Обложка © Х / USCGNortheast

Береговая охрана США прекратила поисковую операцию у побережья Нантакета после крушения самолета Gulfstream G100. На его борту находились шесть человек. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Поисковые группы работали в районе происшествия 66 часов. За это время сотрудники береговой охраны и других организаций обследовали более 4,4 тыс. миль побережья, используя самолёты, вертолёты, лодки и катера. В ведомстве назвали решение остановить операцию «непростым» и сообщили, что о нём уведомили родственников пропавших.

Самолёт ВВС США подал сигнал бедствия над Канадой
Самолёт ВВС США подал сигнал бедствия над Канадой

Накануне спасатели обнаружили обломки разбившегося воздушного судна. Самолёт принадлежал авиакомпании Latitude и выполнял медицинский рейс с Бермудских островов в Бостон. Gulfstream G100 исчез с радаров 3 октября около 02:00 по местному времени (09:00 мск). Перед этим самолёт резко снизился: всего за три минуты его высота уменьшилась с 7,1 до 3,3 км.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Авиакатастрофы
  • США
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar