Береговая охрана США прекратила поиски людей после крушения самолёта Gulfstream

Береговая охрана США прекратила поисковую операцию у побережья Нантакета после крушения самолета Gulfstream G100. На его борту находились шесть человек. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Поисковые группы работали в районе происшествия 66 часов. За это время сотрудники береговой охраны и других организаций обследовали более 4,4 тыс. миль побережья, используя самолёты, вертолёты, лодки и катера. В ведомстве назвали решение остановить операцию «непростым» и сообщили, что о нём уведомили родственников пропавших.

Накануне спасатели обнаружили обломки разбившегося воздушного судна. Самолёт принадлежал авиакомпании Latitude и выполнял медицинский рейс с Бермудских островов в Бостон. Gulfstream G100 исчез с радаров 3 октября около 02:00 по местному времени (09:00 мск). Перед этим самолёт резко снизился: всего за три минуты его высота уменьшилась с 7,1 до 3,3 км.