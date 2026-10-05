Береговая охрана США прекратила поиски людей после крушения самолёта Gulfstream
Обложка © Х / USCGNortheast
Береговая охрана США прекратила поисковую операцию у побережья Нантакета после крушения самолета Gulfstream G100. На его борту находились шесть человек. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Поисковые группы работали в районе происшествия 66 часов. За это время сотрудники береговой охраны и других организаций обследовали более 4,4 тыс. миль побережья, используя самолёты, вертолёты, лодки и катера. В ведомстве назвали решение остановить операцию «непростым» и сообщили, что о нём уведомили родственников пропавших.
Накануне спасатели обнаружили обломки разбившегося воздушного судна. Самолёт принадлежал авиакомпании Latitude и выполнял медицинский рейс с Бермудских островов в Бостон. Gulfstream G100 исчез с радаров 3 октября около 02:00 по местному времени (09:00 мск). Перед этим самолёт резко снизился: всего за три минуты его высота уменьшилась с 7,1 до 3,3 км.
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