Скандальный миллионер, его жена и ещё 4 человека погибли при странном крушении вертолёта

Известный зимбабвийский бизнесмен Уикнелл Чивайо и его жена Люси Мутеке погибли при крушении частного вертолёта недалеко от Хараре. Вместе с ними жертвами катастрофы стали ещё четыре человека, сообщают Daily Mirror и Reuters.

Воздушное судно рухнуло примерно через 40 минут после вылета в районе Марондеры, приблизительно в 70 километрах от столицы Зимбабве. Вертолёт упал на территории фермы и загорелся. Выживших среди находившихся на борту не оказалось, причины происшествия устанавливают специалисты.

43-летний Чивайо был одним из наиболее заметных предпринимателей страны и поддерживал тесные отношения с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой и другими африканскими лидерами. Состояние он заработал в том числе на крупных государственных проектах в энергетике.

Имя бизнесмена неоднократно оказывалось в центре скандалов вокруг госконтрактов. В 2018 году его задерживали по делу о выплате $5,6 млн в рамках проекта солнечной электростанции, однако позднее дело исключили из судебного производства из-за затягивания процесса обвинением. Сам Чивайо обвинения в коррупции отрицал.

Ранее Life.ru сообщал о самом крушении вертолёта в Зимбабве, когда личности всех погибших ещё официально не назывались. Тогда власти подтвердили гибель шести человек — двух пилотов и четырёх пассажиров — и заявили об отсутствии выживших.