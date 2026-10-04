Число погибших при крушении парома у Кипра выросло до 20
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Число погибших при крушении пассажирского парома у берегов Северного Кипра выросло до 20. Во время продолжающейся поисковой операции спасатели обнаружили тело ещё одного человека.
По данным турко-кипрских властей, найден погибший мужчина. Его личность предстоит установить с помощью ДНК-экспертизы. После новой находки пропавшими без вести остаются восемь человек. Поисковые работы в районе катастрофы продолжаются.
Паром FiloJet перевернулся 30 августа примерно в 2,5 километра от берега Гирне. На борту находились 267 человек — 259 пассажиров и восемь членов экипажа. Большинство удалось спасти. Расследование причин катастрофы продолжается. Ранее власти сообщали о задержании капитана и других членов экипажа судна. Life.ru сообщал, что число жертв крушения парома у Кипра выросло до 19. Тогда без вести числились ещё девять человек.
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