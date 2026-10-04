Число погибших при крушении парома у Кипра выросло до 20

Число погибших при крушении пассажирского парома у берегов Северного Кипра выросло до 20. Во время продолжающейся поисковой операции спасатели обнаружили тело ещё одного человека.

По данным турко-кипрских властей, найден погибший мужчина. Его личность предстоит установить с помощью ДНК-экспертизы. После новой находки пропавшими без вести остаются восемь человек. Поисковые работы в районе катастрофы продолжаются.