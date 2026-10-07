СК начал проверку после падения фрагментов потолка в медколледже Пензы

Фрагменты потолка упали рядом с одной из аудиторий Пензенского медицинского колледжа. Происшествие случилось вечером 6 октября на втором этаже, сообщило региональное управление СК России.

Следователи организовали проверку по части 1 статьи 293 УК РФ — «Халатность». О возбуждении уголовного дела ведомство пока не сообщало.

На месте работают следователи и криминалисты. Они осматривают повреждённый участок и устанавливают обстоятельства случившегося. Причина падения фрагментов пока не названа. Данных о пострадавших в приведённом сообщении нет.

В сентябре часть потолка обрушилась в школе №9 Копейска. Штукатурка осыпалась в кабинете во время перемены, когда учеников внутри не было. После происшествия доступ к части помещений ограничили, а четыре класса — 94 ребёнка — временно перевели в другие образовательные учреждения. Прокуратура начала проверку безопасности эксплуатации здания.