СК начал проверку после заражения семи детей кишечной инфекцией на Сахалине

Следователи начали проверку после того, как у семи воспитанников детского сада в селе Дальнее Южно-Сахалинска выявили кишечную инфекцию. Специалисты установят обстоятельства заболевания детей и проверят соблюдение санитарных требований, сообщили в СУ СК России по Сахалинской области.

«По факту заболевания семи детей в детском саду села Дальнее в Южно-Сахалинске следственным отделом по городу Южно-Сахалинску следственного управления СК России по Сахалинской области организована процессуальная проверка», — говорится в сообщении ведомства.

Следователи выяснят причины распространения инфекции и проверят, соблюдали ли сотрудники учреждения санитарные нормы и требования безопасности. Особое внимание уделят действиям должностных лиц, которые отвечают за организацию работы детского сада.

По итогам проверки правоохранители дадут правовую оценку действиям ответственных сотрудников и примут процессуальное решение. Пока следствие не сообщало о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что 27 октября детский сад № 57 в селе Дальнее Южно-Сахалинска временно прекратил работу после выявления признаков острой кишечной инфекции у воспитанников. Симптомы заболевания обнаружили сразу в трёх группах дошкольного учреждения. В связи с произошедшим руководство детского сада приняло решение приостановить приём детей. Во всех помещениях групп организовали дезинфекцию, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции.