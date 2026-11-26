Пятеро обвиняемых в причастности к теракту, в результате которого погиб председатель совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев, вскоре предстанут перед судом. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Фигурантами уголовного дела стали Вячеслав Воронко, Николай Коломеиц, Павел Бородин, Олег Андрущак и Михаил Шпаковский. По данным ведомства, их завербовала украинская сторона. Все пятеро находятся под стражей.

Следствие считает, что за организацией преступления стояла Служба безопасности Украины (СБУ). Помимо Леонтьева, в результате теракта пострадали две пожилые женщины. О задержании предполагаемых участников преступления Следственный комитет и ФСБ объявили 19 марта 2026 года. Среди обвиняемых — граждане России и Украины.

Напомним, 1 октября 2025 года губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о смерти Леонтьева в больнице. На тот момент власти региона связывали его гибель с атакой украинского беспилотника. Спустя два дня в Симферополе состоялось прощание с погибшим депутататом. На церемонию приехали представители региональных и муниципальных органов власти, родные и друзья политика.