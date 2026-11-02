Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о крушении частного самолёта Falcon 10 в горах Афганистана, унёсшем жизни двух россиян в январе 2024 года. Обвинение предъявлено 44-летнему командиру воздушного судна. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, пилоту вменяют нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. В результате авиакатастрофы погибли два человека, одному из пострадавших был причинён тяжкий вред здоровью, а также нанесён крупный материальный ущерб.

Трагедия произошла 20 января 2024 года в афганской провинции Бадахшан. Частный Falcon 10 выполнял санитарный рейс из Индии в Россию с промежуточной посадкой в Узбекистане. На борту находились шесть человек, включая предпринимателя Анатолия Евсюкова и его супругу Анну, которую транспортировали на лечение.

Во время полёта экипаж столкнулся с критической нехваткой топлива. Лётчики попытались совершить вынужденную посадку, однако самолёт потерпел крушение в труднодоступной горной местности. Супруги Евсюковы погибли, а оба пилота и двое медицинских работников выжили.

В марте 2026 года Межгосударственный авиационный комитет завершил техническое расследование катастрофы. Специалисты установили, что оба двигателя самолёта последовательно остановились после полной выработки топлива. Среди факторов происшествия также назывались ошибки при подготовке к рейсу, недостаточный контроль расхода горючего и несвоевременное решение о посадке на запасном аэродроме.

Кроме того, после катастрофы выяснилось, что у компании, эксплуатировавшей самолёт, отсутствовала лицензия на международные пассажирские перевозки. Росавиация также выявила нарушения при подготовке экипажа и выполнении технического обслуживания воздушного судна.

Теперь уголовное расследование завершено. Командиру самолёта предстоит отвечать по предъявленному обвинению в рамках дальнейшего разбирательства. Окончательную оценку его действиям даст суд.

Ранее Life.ru сообщал, что у разбившегося в Афганистане Falcon 10 не было разрешения на выполнение международных пассажирских перевозок. По данным Следственного комитета, компания «Атлетик-групп», эксплуатировавшая бизнесджет, не имела необходимой лицензии. Следователи также изучали действия экипажа и обстоятельства подготовки воздушного судна к роковому рейсу.