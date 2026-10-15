СК обвинил командира ВСУ Карпушу* в терактах в Чувашии и Волгограде

Командир 19-й ракетной бригады ВФУ «Святая Варвара» Ростислав Карпуша* стал фигурантом уголовного дела о террористических атаках на гражданские объекты в Чувашии и Волгограде. Как сообщает в мессенджере «Макс» Следственный комитет России, обвинение украинскому военному предъявили заочно.

Следователи установили причастность Карпуши* к нападениям на объекты гражданской инфраструктуры двух российских регионов. О процессуальном решении рассказали в пресс-службе ведомства.

«За причастность к террористическим атакам на гражданские объекты в Чувашской Республике и Волгограде обвинение заочно предъявлено командиру 19-й ракетной бригады «Святая Варвара» ВФУ Ростиславу Карпуше*», — заявили в СК.

Ранее Life.ru писал, что СК возбудил дело о теракте после атаки ВФУ на жилые объекты в Чувашии. По данным следствия, атака была совершена на гражданские объекты в Чебоксарах. После удара число пострадавших достигло 34 человек.

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