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Регион
Опубликовано 15 октября, 10:47

СК обвинил командира ВСУ Карпушу* в терактах в Чувашии и Волгограде

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Командир 19-й ракетной бригады ВФУ «Святая Варвара» Ростислав Карпуша* стал фигурантом уголовного дела о террористических атаках на гражданские объекты в Чувашии и Волгограде. Как сообщает в мессенджере «Макс» Следственный комитет России, обвинение украинскому военному предъявили заочно.

Следователи установили причастность Карпуши* к нападениям на объекты гражданской инфраструктуры двух российских регионов. О процессуальном решении рассказали в пресс-службе ведомства.

«За причастность к террористическим атакам на гражданские объекты в Чувашской Республике и Волгограде обвинение заочно предъявлено командиру 19-й ракетной бригады «Святая Варвара» ВФУ Ростиславу Карпуше*», — заявили в СК.

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Ранее Life.ru писал, что СК возбудил дело о теракте после атаки ВФУ на жилые объекты в Чувашии. По данным следствия, атака была совершена на гражданские объекты в Чебоксарах. После удара число пострадавших достигло 34 человек.

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* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Вероника Бакумченко
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