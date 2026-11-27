СК попросит арестовать родителей умершей от истощения девочки в Вологде
СК попросит арестовать родителей умершей от истощения девочки в Вологде. Обложка © VK/ СУ СК России по Вологодской области
Следователи намерены добиться заключения под стражу родителей пятилетней девочки, умершей от истощения в Вологде. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК России.
СК попросит арестовать родителей умершей от истощения девочки в Вологде. Видео © VK/ СУ СК России по Вологодской области
«СУ СК России по Вологодской области будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в ведомстве.
Супругов задержали вечером 26 ноября после проведения следственных действий. Возбуждены уголовные дела об убийстве малолетней и халатности должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних.
По версии следствия, многодетная семья проживала в антисанитарных условиях, а родители не обеспечивали необходимый уход за детьми. Семилетнего брата погибшей девочки госпитализировали с истощением.
Накануне мать умершей девочки на допросе объяснила, почему не обратилась за медицинской помощью. Женщина рассчитывала, что сможет самостоятельно помочь ребёнку набрать вес. При этом она назвала себя отвратительной матерью.
Больше новостей о ходе резонансных расследований — в разделе «СК РФ» на Life.ru.