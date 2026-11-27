Следователи намерены добиться заключения под стражу родителей пятилетней девочки, умершей от истощения в Вологде. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК России.

СК попросит арестовать родителей умершей от истощения девочки в Вологде. Видео © VK/ СУ СК России по Вологодской области

«СУ СК России по Вологодской области будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в ведомстве.

Супругов задержали вечером 26 ноября после проведения следственных действий. Возбуждены уголовные дела об убийстве малолетней и халатности должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних.

По версии следствия, многодетная семья проживала в антисанитарных условиях, а родители не обеспечивали необходимый уход за детьми. Семилетнего брата погибшей девочки госпитализировали с истощением.

Накануне мать умершей девочки на допросе объяснила, почему не обратилась за медицинской помощью. Женщина рассчитывала, что сможет самостоятельно помочь ребёнку набрать вес. При этом она назвала себя отвратительной матерью.