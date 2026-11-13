Следственный комитет России заочно предъявил обвинение полковнику Государственной пограничной службы Украины Андрею Стрельченко по делу об атаках беспилотников на Белгородскую область. По версии следствия, офицер причастен к ударам по гражданским объектам региона. Военнослужащего объявили в международный розыск, а расследование уголовного дела находится на завершающей стадии. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

«На завершающей стадии находится уголовное дело по обвинению полковника Государственной пограничной службы Украины Андрея Стрельченко в атаках с применением ударных БПЛА на гражданские объекты, расположенные на территории Белгородской области. Ему заочно предъявлено обвинение, он объявлен в международный розыск», — заявили в ведомстве.

Таким образом, российские следователи установили конкретного военнослужащего, которого считают причастным к организации ударов беспилотников по территории региона.

Заочное предъявление обвинения означает, что процессуальное решение принято без личного присутствия фигуранта. Международный розыск объявлен для установления его местонахождения и возможного задержания. О задержании Стрельченко российские правоохранительные органы не сообщали.

Белгородская область регулярно подвергается атакам беспилотников. Под удары попадают жилые дома, автомобили и объекты гражданской инфраструктуры. По фактам происшествий, в которых гибнут или получают ранения мирные жители, Следственный комитет возбуждает уголовные дела и устанавливает предполагаемых организаторов и исполнителей.

Ранее Life.ru сообщал, что 25 октября 2026 года СК возбудил уголовное дело о террористическом акте после массированной атаки украинских беспилотников на Белгород. По предварительной информации следствия, удары пришлись по жилым кварталам и гражданским объектам. В результате погибли и пострадали мирные жители, повреждения получили здания и автомобили. Следователи приступили к осмотру мест происшествий, сбору доказательств и установлению типов применённых беспилотников. Расследование ведётся по статье 205 УК РФ.