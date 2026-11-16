Следственный комитет России организовал проверку после сообщений о том, что более сотни жителей Сочи могут лишиться квартир, приобретённых несколько лет назад, из-за долгов обанкротившегося банка. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Поводом стал сюжет программы «Человек в праве с Андреем Куницыным» на НТВ. В нём рассказывалось о собственниках недвижимости в Сочи, которые спустя годы после покупки жилья столкнулись с угрозой его изъятия из-за кредитных обязательств, о которых они не знали.

Следственные органы СК России по Краснодарскому краю проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного статьёй 159 УК РФ (мошенничество). Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального управления СК Александру Нихаеву доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах.

Как выяснили журналисты, речь идёт о жилом комплексе «Красная площадь» на улице Войкова в Сочи. В 2011–2013 годах Первый Чешско-Российский банк (ПЧРБ) выдал трём компаниям кредиты общей суммой около 1,8 млрд рублей. Залогом по ним стали права на более чем сотню квартир, коммерческие помещения и машиноместа в строящемся жилом комплексе.

В 2016 году у банка отозвали лицензию, а позднее его признали банкротом. Управление его активами перешло к Агентству по страхованию вкладов (АСВ). Впоследствии выяснилось, что погашение кредитов могло быть фиктивным: деньги фактически не переводились, а задолженность закрывалась техническими операциями внутри банка.

В 2023 году суды начали рассматривать дело о растрате имущества в отношении бывшего вице-президента ПЧРБ Дмитрия Меркулова. В рамках разбирательства были установлены обстоятельства фиктивного погашения одного из кредитов. По данным «Московской перспективы», аналогичная схема использовалась и при закрытии задолженностей двух других компаний.

Теперь АСВ добивается признания операций по погашению кредитов недействительными и намерено вернуть залоговую недвижимость в конкурсную массу банка. По данным издания, спор затрагивает 112 квартир. Кроме того, под него попали коммерческие помещения и машиноместа. На недвижимость наложены ограничения, в том числе запрет на регистрацию сделок.

При этом нынешние владельцы утверждают, что приобретали жильё законно, проверяли документы и не знали о банковских обязательствах. Некоторые живут в квартирах почти десять лет. По их словам, на момент покупки в выписках из ЕГРН отсутствовали сведения об обременениях.

В АСВ заявили, что обстоятельства приобретения недвижимости должны быть проверены в судебном порядке. В частности, предстоит установить, действительно ли покупатели оплачивали квартиры, являются ли они реальными собственниками и были ли сделки добросовестными.

Ситуацией заинтересовалась и Генеральная прокуратура. По данным «Московской перспективы», ведомство направило обращение одного из собственников на рассмотрение в Банк России, а его результаты взяло на контроль.