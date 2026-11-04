Покупатель вторичного жилья рискует лишиться квартиры, если одного из её прежних владельцев признают банкротом. О новой разновидности «схемы Долиной» юрист Дмитрий Хрулёв рассказал «Газете.ru».

По его словам, квартиру сначала продают посреднику, который вскоре перепродаёт её, объясняя это инвестиционными целями. После банкротства первого собственника финансовый управляющий может оспорить первоначальную сделку и потребовать вернуть жильё для расчётов с кредиторами.

При этом добросовестность последнего покупателя оценивают отдельно: важны реальная оплата, обстоятельства сделки и отсутствие связей с прежними владельцами. Эксперт посоветовал сохранить договор, банковские документы, акт передачи, объявление и переписку, а затем обсудить с участниками спора возможность сохранить квартиру или получить возмещение.