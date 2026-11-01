Покупатель может остаться без квартиры даже после регистрации права собственности и ипотеки в ЕГРН. Такой риск возникает, если прежний владелец продал жильё без согласия других собственников. Об этом «Газете.Ru» рассказал юрист Игорь Барыкин, комментируя позицию Верховного суда России.

Поводом стало дело семьи из Московской области. Мужчина продал квартиру, не получив согласия супруги и несовершеннолетних детей, которым также принадлежали доли. Женщина впоследствии добилась признания сделки недействительной.

Однако к тому моменту покупатель успел оформить квартиру в залог банку. Когда он перестал вносить ипотечные платежи, кредитная организация потребовала продать недвижимость с торгов. Три судебные инстанции поддержали банк, но Верховный суд отменил их решения.

«Ключевым оказался не вопрос о том, знал ли банк о нарушениях, а то, что квартира выбыла из владения сособственников помимо их воли», — объяснил Барыкин.

По его словам, добросовестность кредитной организации в такой ситуации не даёт ей права обратить взыскание на жильё. Чтобы не оказаться в подобном положении, юрист советует проверять не только выписку из ЕГРН, но и семейное положение продавца на момент приобретения недвижимости. Если квартира куплена в браке, следует запросить нотариальное согласие второго супруга либо документы, подтверждающие, что жильё является личной собственностью продавца.

Особое внимание нужно уделять квартирам с несколькими владельцами. Важно выяснить, кому принадлежат доли, соблюдено ли преимущественное право их покупки, а при наличии несовершеннолетних собственников — получено ли необходимое разрешение органов опеки. Также стоит изучить историю переходов права собственности, судебные споры, аресты и другие обременения.

Барыкин предупредил, что после признания сделки недействительной покупателю может потребоваться взыскивать уплаченные деньги с продавца. При этом даже выигранный суд не гарантирует, что средства удастся вернуть. Поэтому проверять юридическую историю недвижимости лучше до подписания договора и передачи денег.

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