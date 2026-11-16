СК сообщил о состоянии Заворотного после взрыва машины в Москве
Пострадавший при взрыве в Москве экс-советник Азарова остаётся в больнице
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Бывший пресс-секретарь экс-премьера Украины Сергей Заворотный, пострадавший при подрыве автомобиля на юге Москвы 13 ноября, продолжает находиться в больнице. Медики оказывают мужчине помощь. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
«Потерпевший получил ранение и находится в медицинском учреждении, где ему оказывается квалифицированная помощь», — уточнила представитель ведомства.
Взрыв произошёл утром 13 ноября на Кировоградской улице в столичном районе Чертаново. Заворотный находился за рулём внедорожника, когда сработало взрывное устройство. В результате происшествия мужчина получил серьёзные травмы. 14 ноября его состояние оценивалось как тяжёлое, но стабильное. Пострадавший находился в реанимации на искусственной вентиляции лёгких и был погружён в медикаментозную кому. Ситуацию осложняли значительная кровопотеря и ослабленное после лечения онкологического заболевания состояние организма. Врачи продолжали наблюдать за пациентом, не исключая возможных осложнений.
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