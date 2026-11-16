Взрыв произошёл утром 13 ноября на Кировоградской улице в столичном районе Чертаново. Заворотный находился за рулём внедорожника, когда сработало взрывное устройство. В результате происшествия мужчина получил серьёзные травмы. 14 ноября его состояние оценивалось как тяжёлое, но стабильное. Пострадавший находился в реанимации на искусственной вентиляции лёгких и был погружён в медикаментозную кому. Ситуацию осложняли значительная кровопотеря и ослабленное после лечения онкологического заболевания состояние организма. Врачи продолжали наблюдать за пациентом, не исключая возможных осложнений.