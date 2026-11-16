Задержанная по делу о покушении на общественного деятеля Сергея Заворотного в Москве действовала под влиянием телефонных мошенников. По версии следствия, аферисты сначала убедили 21-летнюю девушку перевести крупную сумму на «безопасные счета», а затем заставили установить взрывное устройство под автомобиль. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

СК сообщил о задержании подозреваемой в подрыве автомобиля Сергея Заворотного в Москве. Видео © Следком

«По данным следствия, девушка попала под влияние мошенников, которые представились сотрудниками банка, и перевела крупную сумму денег на так называемые безопасные счета», — рассказала Петренко.

После потери денег москвичка продолжила выполнять указания анонимных кураторов. По данным следствия, именно они поручили ей подготовить покушение на Заворотного. Подозреваемая закрепила взрывное устройство под днищем его автомобиля, после чего бомба была дистанционно приведена в действие.

Девушку 2005 года рождения задержали в ходе совместной операции Следственного комитета, ФСБ и МВД России. Сейчас с ней проводятся следственные действия. Правоохранители устанавливают обстоятельства преступления и разыскивают других возможных участников.

Покушение произошло 13 ноября на Кировоградской улице в московском районе Чертаново. Внедорожник Заворотного взорвался, когда мужчина находился за рулём. Пострадавшего госпитализировали с тяжёлыми травмами. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Ранее Life.ru рассказывал, что после взрыва Сергея Заворотного экстренно доставили в больницу с тяжёлыми повреждениями. По данным SHOT, у 72-летнего журналиста диагностировали ушиб головного мозга, переломы рёбер и ноги, а также травматическую ампутацию части руки. Позднее сын Заворотного сообщил, что врачи продолжают оперировать его отца. Пострадавший ранее работал советником и пресс-секретарём бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова. После нападения Азаров предположил, что к преступлению могут быть причастны украинские спецслужбы, однако официально эта версия не подтверждена.