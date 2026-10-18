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Опубликовано 18 октября, 17:27

СК создаст систему ИИ для выявления сексуальной эксплуатации детей

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Следственный комитет России планирует создать систему экспресс-анализа цифровых доказательств для выявления случаев сексуальной эксплуатации детей. Об этом РИА «Новости» рассказал председатель ведомства Александр Бастрыкин.

Новая разработка будет работать по аналогии с международной базой Интерпола ICSE, которая используется для анализа изображений и видеозаписей, связанных с сексуальным насилием над несовершеннолетними.

По словам Бастрыкина, система должна помочь следователям находить совпадения между материалами, распознавать людей по характерным признакам и устанавливать связи между преступными эпизодами. Отдельной задачей станет выявление признаков серийных преступлений.

Для развития этого направления в СК рассчитывают использовать технологии искусственного интеллекта, в том числе большие языковые модели. Предполагается, что автоматизация анализа цифровых доказательств позволит ускорить расследования и повысить качество работы следователей.

Глава ведомства также обратил внимание на увеличение объёма исследований цифровых следов. Если за весь 2025 год сотрудники Главного управления криминалистики применяли специализированную технику и программные решения 51,5 тысячи раз, то только за первое полугодие 2026-го — уже 48,9 тысячи раз.

Бастрыкин взял под контроль дело об избиении детей подростками в Москве
Бастрыкин взял под контроль дело об избиении детей подростками в Москве

Ранее Александр Бастрыкин сообщал, что искусственный интеллект помог Следственному комитету в расследовании резонансных преступлений. По словам главы ведомства, алгоритмы ИИ применялись при раскрытии убийств Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, а также в расследовании покушений на писателя Захара Прилепина и телеведущего Владимира Соловьёва.

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Юрий Лысенко
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