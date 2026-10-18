СК создаст систему ИИ для выявления сексуальной эксплуатации детей
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Следственный комитет России планирует создать систему экспресс-анализа цифровых доказательств для выявления случаев сексуальной эксплуатации детей. Об этом РИА «Новости» рассказал председатель ведомства Александр Бастрыкин.
Новая разработка будет работать по аналогии с международной базой Интерпола ICSE, которая используется для анализа изображений и видеозаписей, связанных с сексуальным насилием над несовершеннолетними.
По словам Бастрыкина, система должна помочь следователям находить совпадения между материалами, распознавать людей по характерным признакам и устанавливать связи между преступными эпизодами. Отдельной задачей станет выявление признаков серийных преступлений.
Для развития этого направления в СК рассчитывают использовать технологии искусственного интеллекта, в том числе большие языковые модели. Предполагается, что автоматизация анализа цифровых доказательств позволит ускорить расследования и повысить качество работы следователей.
Глава ведомства также обратил внимание на увеличение объёма исследований цифровых следов. Если за весь 2025 год сотрудники Главного управления криминалистики применяли специализированную технику и программные решения 51,5 тысячи раз, то только за первое полугодие 2026-го — уже 48,9 тысячи раз.
Ранее Александр Бастрыкин сообщал, что искусственный интеллект помог Следственному комитету в расследовании резонансных преступлений. По словам главы ведомства, алгоритмы ИИ применялись при раскрытии убийств Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, а также в расследовании покушений на писателя Захара Прилепина и телеведущего Владимира Соловьёва.