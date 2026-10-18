СК создаст систему ИИ для выявления сексуальной эксплуатации детей

Следственный комитет России планирует создать систему экспресс-анализа цифровых доказательств для выявления случаев сексуальной эксплуатации детей. Об этом РИА «Новости» рассказал председатель ведомства Александр Бастрыкин.

Новая разработка будет работать по аналогии с международной базой Интерпола ICSE, которая используется для анализа изображений и видеозаписей, связанных с сексуальным насилием над несовершеннолетними.

По словам Бастрыкина, система должна помочь следователям находить совпадения между материалами, распознавать людей по характерным признакам и устанавливать связи между преступными эпизодами. Отдельной задачей станет выявление признаков серийных преступлений.

Для развития этого направления в СК рассчитывают использовать технологии искусственного интеллекта, в том числе большие языковые модели. Предполагается, что автоматизация анализа цифровых доказательств позволит ускорить расследования и повысить качество работы следователей.

Глава ведомства также обратил внимание на увеличение объёма исследований цифровых следов. Если за весь 2025 год сотрудники Главного управления криминалистики применяли специализированную технику и программные решения 51,5 тысячи раз, то только за первое полугодие 2026-го — уже 48,9 тысячи раз.