СК установил всех причастных к атакам на пляж в Геленджике и на Нижнекамск

Следственный комитет России заявил о причастности начальника ГУР Минобороны Украины Олега Иващенко и командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди к атакам на пляж в Геленджике, Нижнекамск и два судна. Об этом сообщил СК по итогам совещания в Луганске под руководством главы ведомства Александра Бастрыкина.

По версии следствия, речь идёт об атаке БПЛА на пляж в селе Архипо-Осиповка, массированном ударе по Нижнекамску, а также атаках на иранское судно «Ана» и российское «Навис-1» в акватории Волго-Каспийского морского судоходного канала.

В СК заявили, что в результате перечисленных атак погибли 21 человек, в том числе дети. Иващенко и Бровди заочно предъявили обвинения по новым эпизодам; ранее их уже объявили в международный розыск.

Басманный суд Москвы ранее заочно арестовал Иващенко и Бровди по другим эпизодам атак. Речь шла об ударе по общежитию Старобельского колледжа и атаке на автобус с белорусскими детьми в Брянской области. Погибла сопровождавшая группу женщина.