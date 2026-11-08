СК вернулся к делу об исчезновении двух девушек под Новосибирском в 1999 году
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании исчезновения двух девушек в Новосибирской области. Подруги пропали ещё в 1999 году, однако их местонахождение до сих пор неизвестно. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.
Речь идёт о двух жительницах села Толмачёво, которым на момент исчезновения было 16 и 18 лет. С тех пор прошло 27 лет, но установить, что произошло с девушками, правоохранителям так и не удалось.
Поводом для внимания центрального аппарата Следственного комитета стал сюжет, показанный в эфире правовой программы. В нём рассказывалось об обстоятельствах давнего исчезновения и сомнениях родственников в полноте проведённого расследования.
Близкие пропавших полагают, что правоохранители могли проверить не все криминальные версии произошедшего. При этом каких-либо подтверждённых сведений о судьбе девушек в опубликованном сообщении не приводится.
По факту исчезновения следственные органы СК России по Новосибирской области расследуют уголовное дело. Руководителю регионального управления Сергею Михайлову поручено представить в центральный аппарат доклад об установленных обстоятельствах, а также о доводах, прозвучавших в телевизионном сюжете.
Ранее Life.ru сообщал, что Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу об исчезновении жителя Тюменской области. Перед пропажей мужчина конфликтовал с другим человеком, которого заподозрили в возможной причастности к исчезновению. По этому факту было возбуждено уголовное дело об убийстве, а материалы расследования решили направить в центральный аппарат СК.