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Регион
Опубликовано 16 сентября, 20:13

СК: Водителя перед ДТП с 13 погибшими в Поморье выпустили в рейс уставшим

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Водителя автобуса, попавшего в ДТП с 13 погибшими в Архангельской области, выпустили на маршрут с утомлением и сниженной концентрацией внимания. Об этом сообщает Следственный комитет России. По данным следствия, за 15 дней мужчине предоставили всего один выходной.

11 сентября водитель отправился в длительный рейс по маршруту Северодвинск — Архангельск — Березник. В СК связывают его состояние с последующей аварией, в которой погибли 13 человек, включая четверых несовершеннолетних. Ещё семь человек пострадали, говорится в сообщении ведомства.

Следствие считает, что директор компании-перевозчика не обеспечила контроль за режимом труда и отдыха сотрудника. Претензии касаются и своевременного прохождения водителем обязательных медицинских осмотров.

«В течение 15 дней ему был предоставлен только один выходной день», — указали в СК.

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Ранее Life.ru сообщал, что задержанному директору транспортной компании предъявили обвинение. По версии следствия, она также знала о систематических нарушениях ПДД водителем: за полтора года его более 40 раз привлекали к административной ответственности. При этом от пассажирских перевозок мужчину не отстранили.

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Виталий Приходько
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