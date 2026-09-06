СК возбудил дело о теракте после двух ударов ВСУ по рынку в Энергодаре

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после двух атак беспилотников на рынок в Энергодаре Запорожской области. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Дело расследуется по ст. 205 УК РФ.

СК возбудил дело о теракте после двух ударов по рынку в Энергодаре. Видео © Telegram / Следком

По данным СК, 6 сентября беспилотники атаковали территорию городского рынка, где находились мирные жители. Спустя непродолжительное время по тому же месту был нанесён повторный удар, когда там уже работали экстренные службы.

«Несмотря на присутствие на месте происшествия экстренных служб и очевидное нахождение там гражданских лиц, спустя непродолжительное время украинские ВС нанесли повторный удар по тому же объекту», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Life.ru сообщал, что ВСУ повторно ударили по рынку на улице Казацкой в Энергодаре. Число пострадавших выросло до шести, один мужчина оказался в крайне тяжёлом состоянии.