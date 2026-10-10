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Опубликовано 10 октября, 10:49

СК возбудил дело об убийстве после гибели главы избиркома в Херсонской области

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве после гибели жительницы Херсонской области Елены Литвиненко, ранее возглавлявшей участковую избирательную комиссию № 47. Об этом сообщили в ведомстве.

По данным СК, 8 октября 2026 года беспилотники атаковали Алешкинский муниципальный округ. В результате удара по жилому дому в посёлке Новая Маячка погибла Литвиненко.

Женщина работала старшей медицинской сестрой Алешкинского комплексного центра социального обслуживания населения. Ранее она занимала должность председателя участковой избирательной комиссии и участвовала в организации и проведении выборов президента России и депутатов Государственной думы девятого созыва.

Уголовное дело возбуждено по статье 105 УК РФ («Убийство»). Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, допрашивают свидетелей и назначают необходимые экспертизы.

В СК заявили, что расследование продолжается и ведомство намерено установить всех причастных к гибели женщины.

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Ранее сообщалось, что два человека погибли при атаке беспилотника на гражданский автобус в Херсонской области. Среди жертв оказалась член участковой избирательной комиссии Ольга Демьяненко.

Больше новостей о происшествиях — читайте в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Андрей Бражников
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