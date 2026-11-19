В Люберцах возбудили уголовное дело по факту обнаружения тел женщины и ребёнка возле многоквартирного дома на улице Подмосковной. Следователи устанавливают обстоятельства их гибели. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

По данным ведомства, информация о происшествии поступила в экстренные службы 18 ноября. На месте работают следователи и криминалисты подмосковного СК. Специалисты проводят осмотр и планируют назначить судебные экспертизы.

Причины гибели женщины и ребёнка пока не установлены. Следственные действия продолжаются.

Погибшая вместе с ребёнком в подмосковных Люберцах 26-летняя женщина незадолго до трагедии неоднократно жаловалась на эмоциональное истощение. В социальных сетях молодая мать рассказывала о физическом недомогании, усталости и финансовых трудностях. У погибшей могла быть послеродовая депрессия.