СК возбудил дело по факту смерти женщины и малыша в подмосковных Люберцах
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В Люберцах возбудили уголовное дело по факту обнаружения тел женщины и ребёнка возле многоквартирного дома на улице Подмосковной. Следователи устанавливают обстоятельства их гибели. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Московской области.
По данным ведомства, информация о происшествии поступила в экстренные службы 18 ноября. На месте работают следователи и криминалисты подмосковного СК. Специалисты проводят осмотр и планируют назначить судебные экспертизы.
Причины гибели женщины и ребёнка пока не установлены. Следственные действия продолжаются.
Погибшая вместе с ребёнком в подмосковных Люберцах 26-летняя женщина незадолго до трагедии неоднократно жаловалась на эмоциональное истощение. В социальных сетях молодая мать рассказывала о физическом недомогании, усталости и финансовых трудностях. У погибшей могла быть послеродовая депрессия.
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