СК возбудил дело после гибели рабочего при утечке сероводорода в Башкирии

В Башкирии возбудили уголовное дело после гибели рабочего при утечке сероводорода на Уршакском нефтяном месторождении. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Дело расследуется по ч. 2 ст. 217 УК РФ — нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности смерть человека.

По предварительным данным, утром 23 сентября сотрудники подрядной организации проводили технологическую промывку скважины в Аургазинском районе. Во время работ произошла утечка сероводорода.

В результате отравления погиб 44-летний сотрудник подрядной организации. Ещё двум рабочим оказали медицинскую помощь на месте, госпитализация им не потребовалась.

Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебные экспертизы и изымают документацию по технике безопасности и охране труда. В СК заявили, что в рамках расследования будет дана правовая оценка действиям лиц, отвечавших за безопасность на объекте.

Ранее Life.ru писал о гибели рабочего при укладке труб на Киринском месторождении на Сахалине. Мужчина получил тяжёлые травмы во время производственных работ и позднее скончался в больнице. Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего. Тогда также устанавливалось, были ли соблюдены требования охраны труда и промышленной безопасности.