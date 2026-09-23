СК возбудил дело после избиения подростками 81-летней пенсионерки
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Уголовное дело о хулиганстве возбуждено в Новосибирске после нападения двух подростков на 81-летнюю женщину. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
По данным следствия, инцидент произошёл в сентябре на улице в Калининском районе города. Несовершеннолетние причинили пенсионерке телесные повреждения. Сейчас следователи проводят первоначальные действия, собирают и закрепляют доказательства. Обстоятельства нападения устанавливаются.
«Заельцовским межрайонным следственным отделом города Новосибирска следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — сообщили в ведомстве.
До этого жители Новосибирска пожаловались в полицию на двух школьниц, которых обвиняют в нападениях на детей и пожилых людей. Одной из пострадавших стала та самая 81-летняя пенсионерка. Подростки ударили женщину в поясницу. Когда она упала, девочки якобы начали кричать, что им за это ничего не будет. Известно, что одна из девочек уже состоит на профилактическом учёте. По словам её матери, подросток проявляет агрессию и дома — поднимает руку на неё и на бабушку.
Ранее Life.ru рассказывал о другом нападении на пожилую жительницу Новосибирска: в мае 90-летнюю женщину ударили самокатом по голове. По предварительным данным, у пенсионерки диагностировали сотрясение мозга, а действиям несовершеннолетнего начала давать оценку полиция.
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