СК возбудил дело после избиения подростками 81-летней пенсионерки

До этого жители Новосибирска пожаловались в полицию на двух школьниц, которых обвиняют в нападениях на детей и пожилых людей. Одной из пострадавших стала та самая 81-летняя пенсионерка. Подростки ударили женщину в поясницу. Когда она упала, девочки якобы начали кричать, что им за это ничего не будет. Известно, что одна из девочек уже состоит на профилактическом учёте. По словам её матери, подросток проявляет агрессию и дома — поднимает руку на неё и на бабушку.